Иностранец пытался откупиться от полиции в Казахстане блендером
В Туркестане молдаванин предлагал взятку полицейским.
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В Туркестане суд оштрафовал гражданина Молдовы за попытку дать взятку казахстанским полицейским — в виде денег и кухонного блендера, передаёт BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, 25 ноября 2024 года сотрудники полиции в Туркестанской области остановили автомобиль Volvo S60 с армянскими номерами. Система "Защита-Опасный водитель" зафиксировала за машиной неуплаченный штраф в размере 583 366 тенге.
Водитель, гражданин Республики Молдова, попытался "решить вопрос на месте", предложив полицейскому 10 000 тенге и блендер марки Bosch стоимостью 3 833 тенге.
Инцидент был зафиксирован, а в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 367 УК РК — "Покушение на дачу взятки должностному лицу".
Учитывая признание вины и заключение процессуального соглашения, 23 мая 2025 года суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 15-кратной суммы взятки — 155 621 тенге.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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