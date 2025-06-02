В Туркестане суд оштрафовал гражданина Молдовы за попытку дать взятку казахстанским полицейским — в виде денег и кухонного блендера, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, 25 ноября 2024 года сотрудники полиции в Туркестанской области остановили автомобиль Volvo S60 с армянскими номерами. Система "Защита-Опасный водитель" зафиксировала за машиной неуплаченный штраф в размере 583 366 тенге.

Водитель, гражданин Республики Молдова, попытался "решить вопрос на месте", предложив полицейскому 10 000 тенге и блендер марки Bosch стоимостью 3 833 тенге.

Инцидент был зафиксирован, а в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 367 УК РК — "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

Учитывая признание вины и заключение процессуального соглашения, 23 мая 2025 года суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 15-кратной суммы взятки — 155 621 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.