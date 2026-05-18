Иностранец пытался пересечь границу в Актюбинской области по паспорту брата
Ему назначили штраф в размере 865 тысяч тенге.
Сегодня 2026, 08:54
117Фото: Pixabay.com
В Актюбинской области гражданин Таджикистана попытался пересечь казахстанско-российскую границу, используя паспорт своего родного брата.
По данным издания «Диапазон», 48-летнему мужчине был запрещен въезд в Россию, поэтому он решил воспользоваться чужими документами.
Нарушение выявили казахстанские пограничники во время проверки документов. В отношении иностранца возбудили дело по факту попытки незаконного пересечения границы.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в размере 865 тысяч тенге, а также постановили выдворить его из Казахстана.
