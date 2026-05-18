Иностранец пытался пересечь границу в Актюбинской области по паспорту брата

В Актюбинской области гражданин Таджикистана попытался пересечь казахстанско-российскую границу, используя паспорт своего родного брата.

По данным издания «Диапазон», 48-летнему мужчине был запрещен въезд в Россию, поэтому он решил воспользоваться чужими документами.

Нарушение выявили казахстанские пограничники во время проверки документов. В отношении иностранца возбудили дело по факту попытки незаконного пересечения границы.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в размере 865 тысяч тенге, а также постановили выдворить его из Казахстана.



