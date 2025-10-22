Иностранец устроил дебош на борту рейса Франкфурт – Астана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Транспортные полицейские сняли с рейса иностранного гражданина, который устроил скандал во время полета, передаёт BAQ.KZ.
По прибытии авиарейса Франкфурт – Астана сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту по акту был передан 48-летний гражданин Германии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Как установили полицейские, мужчина вел себя агрессивно, громко ругался и не реагировал на законные требования экипажа.
Нарушитель привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК — за появление в общественном месте в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне.
В МВД напомнили, что закон един для всех: нарушения порядка на борту самолета создают угрозу безопасности пассажиров и экипажа и влекут строгую ответственность, независимо от гражданства правонарушителя.
Самое читаемое
- 18,2 миллиона тенге задолжали работникам в Жамбылской области
- Как Семей переживает самый масштабный ремонт теплосетей
- В Актобе выявили масштабное давление на малый бизнес
- На Кашагане началось строительство двух заводов по переработке газа
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат