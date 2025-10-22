Транспортные полицейские сняли с рейса иностранного гражданина, который устроил скандал во время полета, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии авиарейса Франкфурт – Астана сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту по акту был передан 48-летний гражданин Германии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как установили полицейские, мужчина вел себя агрессивно, громко ругался и не реагировал на законные требования экипажа.

Нарушитель привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК — за появление в общественном месте в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне.

В МВД напомнили, что закон един для всех: нарушения порядка на борту самолета создают угрозу безопасности пассажиров и экипажа и влекут строгую ответственность, независимо от гражданства правонарушителя.