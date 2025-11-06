Казахстан усиливает позиции в цифровой экономике, передает BAQ.KZ со ссылкой на КГД.

Комитет государственных доходов Министерства финансов сообщил, что с момента введения налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет страны 118,4 миллиарда тенге. Только за 2025 год поступления составили 48,6 миллиарда тенге — на 20 миллиардов больше, чем годом ранее.

Так называемый "налог на Google" действует в Казахстане с 1 января 2022 года. Согласно этому механизму, иностранные компании, предоставляющие электронные услуги или продающие товары казахстанским пользователям через интернет, обязаны регистрироваться в стране и уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 12%. Этот шаг стал важным инструментом для выравнивания условий конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы 118 иностранных компаний-нерезидентов, среди которых крупнейшие мировые платформы. В 2025 году к ним присоединились ещё двадцать новых участников, включая Chess.com, разработчика ChatGPT — компанию OpenAI, платформу для дизайнеров Canva, подразделение Microsoft Ireland Operations Limited и производителя спортивных велосипедов Canyon Bicycles GmbH.

Среди крупнейших налогоплательщиков текущего года выделяются Valve Corporation, перечислившая 8,6 миллиарда тенге, Apple с показателем 8 миллиардов и онлайн-платформа Temu, внесшая в бюджет 6,2 миллиарда тенге. Такие результаты демонстрируют активное развитие цифрового рынка и растущее значение иностранных онлайн-сервисов в экономике Казахстана.

Подобные налоги уже успешно действуют во многих странах мира. В Европейском союзе внедрена единая система e-VAT, в Великобритании, Канаде и Индии применяются специальные цифровые сборы, а в Австралии, Японии и Сингапуре действуют упрощённые механизмы регистрации для иностранных компаний. Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировым стандартам.

Страны Центральной Азии также активно адаптируют налоговую политику к цифровым реалиям. В Узбекистане налог на цифровые услуги действует с 2020 года, в Кыргызстане — с 2022-го, а в России аналогичный НДС на сервисы нерезидентов был введён в 2024 году. Это показывает общую тенденцию региона к модернизации налоговых систем и защите национальных интересов в цифровом пространстве.

Введение цифрового НДС позволило Казахстану укрепить позиции на международной арене, увеличить бюджетные поступления и обеспечить прозрачность работы иностранных компаний. Кроме того, эта мера способствовала развитию местного IT-сектора, создав равные условия для конкуренции с глобальными игроками.