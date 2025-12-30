Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в целях защиты внутреннего рынка труда установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Общий объём квоты определён на уровне 0,25 процента от численности рабочей силы в республике.

Как сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, распределение квоты на 2026 год предусмотрено по четырём категориям. По первой категории, включающей руководителей и их заместителей, будет выдано 726 разрешений, по второй категории — руководителям структурных подразделений — 3 402 разрешения.

Основная часть квоты приходится на третью и четвёртую категории. Для специалистов предусмотрено 5 893 разрешения, для квалифицированных рабочих — 3 131 разрешение. Кроме того, для выполнения сезонных работ в 2026 году может быть привлечено до 4 994 иностранных работников.

Также установлена отдельная квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах. В 2026 году она составит 2,9 процента по отношению к численности рабочей силы в стране.

В министерстве подчеркнули, что ежегодное установление квот осуществляется с учётом потребностей работодателей и направлено на сбалансированное регулирование рынка труда при сохранении приоритетов занятости граждан Казахстана.