В Казахстане увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. С августа 2025 года она установлена на уровне 0,25% от численности рабочей силы, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 августа по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны трудятся 14 130 иностранных граждан. Среди них руководители, специалисты, квалифицированные рабочие, сезонные сотрудники и специалисты, привлеченные по корпоративному переводу.

Больше всего иностранных работников задействовано в строительстве — 4 949 человек, сельском хозяйстве — 2 930, горнодобывающей отрасли — 1 369 и обрабатывающей промышленности — 1 210 человек.

Основные страны, откуда приезжают трудовые мигранты: Китай (5 120 чел.), Узбекистан (2 478 чел.), Турция (1 042 чел.) и Индия (1 031 чел.).

При этом в организациях, использующих иностранную рабочую силу, основное большинство — это граждане Казахстана: более 348 тысяч человек, или 96% от общей численности работников.