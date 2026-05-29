Инспектор СОБР застрелился в Жамбылской области
По факту его смерти начато досудебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области погиб инспектор СОБР.
Трагедия произошла в Кордайском районе, в здании казармы спецотряда быстрого реагирования. Инцидент случился в коридоре служебного помещения.
По предварительным данным, мужчина 1995 года рождения получил огнестрельное ранение из табельного оружия. Пострадавшего экстренно доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.
Несмотря на усилия медиков, он скончался в реанимации, не приходя в сознание.
В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – Доведение до самоубийства.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Назначена служебная проверка.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что в Приозёрске застрелился солдат за две недели до демобилизации.
Читайте также:
Самое читаемое
- Минтруда прокомментировало жалобы олимпийского чемпиона
- Какая погода ожидается в Казахстане
- Казахстан завоевал четыре награды в первый день чемпионата Азии по видам борьбы
- Астана принимает Евразийский экономический форум: чего ждёт бизнес от ЕАЭС
- Путин заявил о реализации 70 совместных инвестпроектов Казахстана и России