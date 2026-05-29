Инспектор СОБР застрелился в Жамбылской области

В Жамбылской области погиб инспектор СОБР.

Трагедия произошла в Кордайском районе, в здании казармы спецотряда быстрого реагирования. Инцидент случился в коридоре служебного помещения.

По предварительным данным, мужчина 1995 года рождения получил огнестрельное ранение из табельного оружия. Пострадавшего экстренно доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия медиков, он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – Доведение до самоубийства.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Назначена служебная проверка.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в Приозёрске застрелился солдат за две недели до демобилизации.

