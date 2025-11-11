Instagram-аферист из Караганды обманул клиентов на миллионы
Карагандинец обманул клиентов на 10 миллионов тенге.
В Караганде завершено расследование громкого дела о мошенничестве, фигурантом которого стал 27-летний житель города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Собранная доказательная база позволила направить обвинительное заключение в суд. История началась ещё в 2020 году, когда молодой человек, испытывая серьёзные финансовые трудности, решил зарабатывать нечестным путём, используя доверчивость людей и возможности социальных сетей.
Он создал страницу в Instagram, где предлагал услуги по изготовлению мебели на заказ. Чтобы придать бизнесу видимость легальности, аферист даже заключил договор с бригадой рабочих, которые не догадывались о его истинных намерениях. В своих планах он рассчитывал выплачивать им зарплату частью предоплаты, полученной от будущих клиентов.
Схема работала просто, но эффективно: мужчина принимал заказы, заключал договоры и получал предоплату, после чего закупал лишь небольшое количество материалов, чтобы создать иллюзию начала работы. Когда же заказчики начинали интересоваться сроками, он ссылался на болезни, семейные проблемы и нехватку рабочих рук. Так он удерживал доверие клиентов до последнего момента.
За три года лжемебельщик успел обмануть 22 человека, нанеся ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге. Теперь дело передано в суд, и злоумышленнику предстоит ответить за свои действия перед законом.
