Лёгкий способ заработка обернулся суровым наказанием для жительницы одного из казахстанских городов, передает BAQ.KZ. Женщина организовала в Instagram нелегальную онлайн-лотерею под видом игры "Бинго", стремясь быстро обогатиться за счёт доверчивых подписчиков.

Схема выглядела просто: в прямых эфирах участники делали денежные ставки, после чего среди них определялись победители. Выигрыши переводились на мобильные счета. Всё происходило без лицензий, регистрации и какого-либо контроля со стороны государственных органов.

По данным следствия, общая сумма незаконно полученного дохода составила 90,6 млн тенге. Государственный обвинитель представил суду весомые доказательства вины обвиняемой, включая финансовые переводы и зафиксированные трансляции.

Суд признал женщину виновной в организации незаконного игорного бизнеса. Приговор - 4 года лишения свободы. Он уже вступил в законную силу.

Эксперты отмечают: подобные онлайн-лотереи становятся всё более распространёнными в соцсетях. Однако участие в них может не только привести к финансовым потерям, но и повлечь за собой серьёзные юридические последствия - как для организаторов, так и для вовлечённых.