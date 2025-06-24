Instagram-лотерея обернулась тюремным сроком для астанчанки
За "Бинго" в прямом эфире - 4 года лишения свободы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Лёгкий способ заработка обернулся суровым наказанием для жительницы одного из казахстанских городов, передает BAQ.KZ. Женщина организовала в Instagram нелегальную онлайн-лотерею под видом игры "Бинго", стремясь быстро обогатиться за счёт доверчивых подписчиков.
Схема выглядела просто: в прямых эфирах участники делали денежные ставки, после чего среди них определялись победители. Выигрыши переводились на мобильные счета. Всё происходило без лицензий, регистрации и какого-либо контроля со стороны государственных органов.
По данным следствия, общая сумма незаконно полученного дохода составила 90,6 млн тенге. Государственный обвинитель представил суду весомые доказательства вины обвиняемой, включая финансовые переводы и зафиксированные трансляции.
Суд признал женщину виновной в организации незаконного игорного бизнеса. Приговор - 4 года лишения свободы. Он уже вступил в законную силу.
Эксперты отмечают: подобные онлайн-лотереи становятся всё более распространёнными в соцсетях. Однако участие в них может не только привести к финансовым потерям, но и повлечь за собой серьёзные юридические последствия - как для организаторов, так и для вовлечённых.
Самое читаемое
- Третья женщина в истории: Бибисара Асаубаева сыграет на мужском супертурнире
- Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока
- Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
- Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
- "Автобус-помойка": видео из салона Кызылорда — Астана возмутило соцсети