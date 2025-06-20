В Астане состоялась научно-практическая конференция "Школа инсульта – 2025", собравшая специалистов из Казахстана, США, Италии, Украины, Литвы и Черногории. Главная цель — обсудить рост сосудистых катастроф, пути снижения инвалидности и смертности, а также развитие системы профилактики и реабилитации. Подробнее об инсульте — в материале BAQ.KZ.

По официальным данным, в 2024 году инсульт перенесли около 49 тысяч казахстанцев. Из них более 11% скончались в стационаре, ещё 6% — в течение месяца после выписки. Несмотря на снижение смертности, общее число случаев продолжает расти.

"У нас ежегодно регистрируется более 45 тысяч инсультов. К сожалению, одна треть из них заканчивается летально. Инсульт входит в тройку самых смертоносных неинфекционных заболеваний наряду с онкологией и травмами. Это огромная нагрузка на семью и на систему здравоохранения", — отметил председатель ОО "Казахская лига инсультологов" Ержан Адильбеков.

Хотя статистика по молодым пациентам остаётся стабильной, врачи фиксируют рост доли инсультов у людей до 40 лет. Специалисты связывают это с образом жизни: употреблением энергетиков, курением, отсутствием физической активности.

"Среди всех пациентов 4–5% составляют молодые люди до 20 лет. Это в основном мужчины, которые реже обращаются к врачам и игнорируют хронические заболевания. Особенную тревогу вызывает распространённость энергетических напитков. Мы уже видим случаи инсульта у подростков на этом фоне", — пояснила Сабина Бетуханова, руководитель Республиканского координационного центра по инсульту.

Ключевым фактором успешного лечения остаётся время: при инсульте счёт идёт на минуты. Самая высокая эффективность вмешательства — в первые 4,5 часа.

"У нас есть всё: оборудование, протоколы, врачи. Но люди не знают первые признаки инсульта — искривление лица, слабость в руке или ноге, нарушение речи. Многие надеются "переждать", теряя драгоценные часы. А потом мы уже боремся не за восстановление, а за снижение инвалидности", — сказал Адильбеков.

Наибольшая заболеваемость инсультом наблюдается в северных областях страны. Это связано как с возрастным составом населения, так и с питанием.

"В этих регионах больше людей старше 55 лет. Кроме того, климат и кулинарные привычки способствуют потреблению жирной и солёной пищи. Всё это влияет на сосудистое здоровье. В результате именно там мы чаще фиксируем тяжёлые формы инсульта", — отметила Бетуханова.

Несмотря на высокий уровень оснащённости, казахстанцы продолжают выезжать на лечение за рубеж — в Узбекистан, Кыргызстан и другие страны.

"У нас есть инсультные центры третьего уровня с механической тромбоэкстракцией. Мы работаем по международным протоколам, а наши врачи даже обучают коллег в соседних странах. Но наши же пациенты уезжают туда же лечиться, оставляя деньги. Хотя у нас это бесплатно и технологичнее", — подчеркнул Адильбеков.

Отметим, Казахстан начинает внедрять ИИ в систему диагностики, но только в пилотном режиме. Медики подчёркивают: это требует длительных наблюдений.

"Мы тестируем ИИ-программы в нейродиагностике, но они пока не охватывают все регионы. Их точность должна быть доказана исследованиями, прежде чем они будут включены в клинические протоколы. Мы не можем рисковать — это жизнь пациента", — заявила Бетуханова.

Основной акцент конференции — на профилактике. Инсульт легче не допустить, чем лечить.

"Пока человек не изменит образ жизни, всё остальное будет борьбой с последствиями. Нужно регулярно следить за давлением, уровнем сахара и вести здоровый образ жизни. И главное — не откладывать визит к врачу, когда появляются тревожные сигналы", — резюмировал Адильбеков.

Медики уверены: у Казахстана есть всё для эффективной борьбы с инсультом. Но без осознанного отношения со стороны населения даже самая современная медицина будет бессильна.