Интернет и энергия под защитой: AUKUS готовит "глаз"для океанских глубин к 2027 году

США, Великобритания и Австралия запускают совместную разработку нового поколения подводных беспилотников, которые к 2027 году должны стать "глазами и щитом" под океанами.

Их задача – защищать критически важную инфраструктуру: интернет-кабели, энергетические линии и трубопроводы, от которых зависит связь и снабжение целых регионов.

О проекте объявили министры обороны трех стран на конференции по безопасности в Сингапуре. Инициатива входит в оборонное партнерство AUKUS – союз, созданный в 2021 году, чтобы ускорить совместные разработки в сфере обороны и высоких технологий.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал проект примером "современной обороны", где ключевую роль играют автономные системы и искусственный интеллект. По его словам, новые технологии одновременно укрепят безопасность союзников и поддержат оборонную промышленность.

Речь идет о скрытой, но критически важной инфраструктуре: подводные кабели и трубопроводы соединяют страны, передают интернет-трафик, электричество и газ. Любое повреждение этих линий может вызвать цепные сбои – от отключений связи до энергетических кризисов.

Особую тревогу у военных вызывают случаи повреждений кабелей в морях, включая инциденты, связанные с якорями судов. На этом фоне усиливается внимание к защите подводного пространства, которое все чаще называют новой стратегической "границей" XXI века.

Великобритания уже развивает отдельную программу Atlantic Bastion – сеть автономных морских систем, которые в связке с кораблями и авиацией должны отслеживать угрозы под водой в режиме реального времени.

Теперь же AUKUS делает следующий шаг – превращает подводный мир в пространство постоянного технологического наблюдения, где ключевую роль играют автономные системы, а не экипажи кораблей.