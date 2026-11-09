Интернет в 90% сел к 2027 году: Казахстан показал в Дохе свою модель связи

К концу 2027 года высокоскоростной проводной интернет появится более чем в 90% сел Казахстана. Как страна подключает отдаленные районы, поезда и самолеты, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал на Форуме цифрового лидерства MWC26 Doha.

Форум прошел при участии Международного союза электросвязи, дискуссию вела генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Связь там, где живут и ездят люди

Дома и в офисе людям нужен стабильный проводной интернет, в дороге мобильная связь, а там, где нет наземных сетей, спутник. Казахстан развивает все три технологии, чтобы они дополняли друг друга.

«Наша задача обеспечить человеку надежную связь там, где он живет, работает и передвигается. Поэтому мы развиваем оптоволокно, мобильные сети и спутниковые решения как взаимодополняющие технологии, учитывая и особенности территории, и потребности людей», – отметил Жаслан Мадиев.

Оптоволокно до каждого дома

В Казахстане более 6 тыс. сел. По национальному проекту «Доступный интернет» оптоволокно проведут более чем в 3 тыс. из них.

Следующий шаг это подключение самих домов и организаций. В проекте «Последняя миля», который реализуют вместе со Всемирным банком, местные операторы получат гранты на строительство сетей в 1 123 селах. Интернет со скоростью не ниже 100 Мбит/с должен прийти в более чем 445 тыс. домохозяйств, где живут около 2,3 млн человек.

Где тянуть кабель слишком дорого, спутниковый канал подключает местную вышку мобильной связи, и жители пользуются привычной сетью. Операторов стимулируют строить сети там, где это требует дополнительных вложений.

Спутник в смартфоне, поезде и самолете

В сентябре Beeline Kazakhstan и Starlink Mobile запустили сервис Direct to Cell. Совместимые смартфоны могут подключаться к спутнику, чтобы обмениваться сообщениями и пользоваться отдельными онлайн-сервисами там, где нет наземного покрытия.

Спутниковый Wi-Fi устанавливают в пассажирских поездах и самолетах. Изменения в законодательстве 2026 года упростили использование негеостационарных спутниковых систем и связи на борту самолетов и судов.

Дешевле мирового уровня

По данным МСЭ за 2025 год, базовый пакет проводного интернета в Казахстане обходится в 0,79% месячного валового национального дохода на душу населения при мировом медианном показателе 2,5%. При этом Жаслан Мадиев подчеркнул, что для жителей отдаленных сел важны не только тарифы, но и стоимость оборудования и установки, скорость и надежность соединения.

В октябре Казахстан и Азербайджан запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию длиной 380 км с проектной пропускной способностью более 400 Тбит/с. Она расширяет возможности передачи данных между Азией и Европой.

За последние три года инвестиции в телекоммуникационный сектор Казахстана превысили 2,2 млрд долларов.

Условиями устойчивой цифровой трансформации министр назвал доступную и надежную связь, частные инвестиции, доверие и цифровые навыки. Участники министерского круглого стола приняли Дохинскую министерскую декларацию, которая закрепляет общие приоритеты в развитии связи, ИИ и кибербезопасности.

Казахстан готов делиться опытом через МСЭ и выдвинул свою кандидатуру в Совет МСЭ на 2027-2030 годы.