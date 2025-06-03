В столице Албании Тиране задержан и заключён под стражу гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске за крупное мошенничество, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операция была проведена по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК.

Злоумышленник разыскивался за мошеннические действия, совершённые в 2023 году в Алматы. Тогда он открыл частную школу и под видом платных подготовительных курсов для поступления в вузы обманул 10 человек. Ущерб от его действий составил более 10,5 млн тенге.

МВД Казахстана предупреждает граждан быть осторожными при выборе образовательных услуг. Мошенники часто заманивают красивыми обещаниями — низкими ценами, быстрым результатом, уникальными методиками и "звёздным" преподавательским составом. Однако, как правило, такие организации работают без лицензий, не имеют официальной регистрации, требуют оплату без договора и не предоставляют достоверную информацию о преподавателях и программе.