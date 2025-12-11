Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о том, что страна якобы "потеряла" 4 млн тонн нефти из-за инцидента на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве пояснили, что указанная цифра отражает свободную мощность трубопровода, а не недополученные объемы добычи или экспорта, передает BAQ.KZ.

"72 млн тонн — это проектная пропускная способность казахстанского участка КТК. План транспортировки на 2025 год составлял 57 млн тонн, а по факту за 11 месяцев планируемый объем достиг 68 млн тонн, что составляет 119,3% к плану", — отметили в министерстве.

Временная корректировка добычи составила около 480 тыс. тонн и связана с заполнением резервуарных парков во время ремонтных работ. Этот объем не является безвозвратной потерей и будет компенсирован в последующие периоды за счет интенсификации отгрузки после выхода терминала на штатный режим.

Отгрузка нефти на терминале продолжается через действующее выносное причальное устройство ВПУ-1. Ремонт ВПУ-3 завершится ориентировочно 15 декабря, после чего будет восстановлена полная пропускная способность терминала.

Для минимизации ограничений Министерство совместно с операторами задействовало альтернативные маршруты. В частности, часть нефти перенаправлена в Китай через трубопровод "Атасу – Алашанькоу", увеличены объемы транспортировки через систему "Атырау – Самара" и задействованы мощности железнодорожного транспорта. Прием нефти через порты Новороссийск и Усть-Луга осуществляется без ограничений.

Министерство также подчеркнуло, что операционной деятельности участников крупных проектов (ТШО, НКОК, КПО) ничего не угрожает, угрозы срыва экспортных контрактов нет, а переговоры о смене собственников или выкупе долей не ведутся.