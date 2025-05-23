Межрайонный суд по уголовным делам города Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении врача-хирурга, обвиняемого по статье 317 части 2 УК РК — ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, передаёт BAQ.KZ.

Как установлено в суде, 23 августа 2023 года в ходе операции по обрезанию малолетнего пациента врач А. допустил грубую ошибку, повлекшую тяжкий вред здоровью ребёнка. Вину обвиняемого подтвердили показания законного представителя потерпевшего, свидетелей, материалы дела и заключения экспертиз.

Прокуратура настаивала на лишении свободы сроком на 1 год, представители потерпевшего просили максимального наказания. Сам обвиняемый вину не признал и просил об оправдании.

Суд, рассмотрев материалы дела, квалифицировал деяние как преступление небольшой тяжести, для которого предусмотрен ряд альтернативных наказаний — от штрафа до лишения свободы сроком до 2 лет.

С учётом смягчающих обстоятельств — наличие троих детей на иждивении, отсутствие предыдущих судимостей и добровольное оказание медицинской помощи — суд назначил врачу 1 год ограничения свободы с пробационным контролем и обязанностями по исправлению.

Также обвиняемый лишён права работать хирургом сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

В августе 2023 года мы писали о том, что трагедией завершилось обрезание для пятилетнего мальчика в Павлодаре. По словам матери ребенка, ему ампутировали треть головки полового члена.