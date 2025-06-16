В области Абай прокуратура добилась восстановления прав более 700 граждан с инвалидностью, обеспечив им круглосуточный доступ к жизненно важной услуге "инватакси", передает BAQ.KZ.

Проверка, проведённая прокуратурой города Семей, выявила серьёзные нарушения: несмотря на обязательные требования законодательства, подрядная организация предоставляла транспорт только с 07:00 до 23:00, даже в экстренных случаях по выходным и праздникам. Это ограничивало возможности людей с инвалидностью своевременно добраться до больниц, социальных служб и других необходимых мест.

После вмешательства надзорного органа договор с перевозчиком был скорректирован в соответствии с Правилами оказания услуг. Теперь "инватакси" в регионе работает 24/7 - без выходных, без перерывов, без исключений.

Благодаря принятым мерам восстановлены права 714 человек с ограниченными возможностями, для которых доступный транспорт — не роскошь, а жизненная необходимость. Также к дисциплинарной ответственности привлечён сотрудник местного исполнительного органа, допустивший нарушение контроля за исполнением условий договора.