С начала 2025 года жители Астаны и Алматы с особыми потребностями получили услугу инватакси через агрегаторы такси уже 182,2 тысячи раз, передает BAQ.KZ. Это часть пилотного проекта, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, который направлен на упрощение и ускорение доступа к перевозкам для людей с инвалидностью.

Ранее, по итогам 2024 года, инватакси воспользовались 207,2 тысячи раз, однако существовавший механизм требовал записи на услугу за день и не всегда обеспечивал оперативность и достаточное количество машин. Чтобы решить эти проблемы, в проект был привлечён агрегатор Яндекс Go, который предоставляет поездки без комиссии и с учётом особых потребностей пассажиров.

Через мобильное приложение люди с инвалидностью могут быстро заказать машину, отслеживать её в режиме онлайн и заранее информировать водителя о своих пожеланиях. Водители получают специальные инструкции по помощи пассажирам.

Пилот продолжается с активным участием фокус-группы из Астаны и Алматы, и в будущем планируется распространить проект на другие регионы Казахстана, чтобы сделать мобильность доступнее для всех.