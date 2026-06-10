Инвестиции и международные бренды усиливают туризм Казахстана

В ближайшие годы в 11 регионах страны планируется строительство 24 гостиниц мирового уровня. Проекты реализуются за счет частных инвестиций при поддержке государства через механизмы льготного кредитования и инвестиционных преференций.

Среди реализуемых проектов – гостиницы международных сетей Hilton и Marriott в Конаеве, Novotel в Павлодаре, Courtyard by Marriott в Костанае, Rixos в Кызылорде, а также проекты Hilton Garden Inn, Hilton Park Almaty и Radisson Blu в Алматы. В Шымкенте планируется открытие нового отеля Hilton.

Приход международных сетей помогает повышать качество сервиса, усиливает конкуренцию на рынке и делает Казахстан более привлекательным направлением для иностранных туристов.