В Карагандинской области последовательно реализуются приоритеты, обозначенные в Послании Президента. Регион демонстрирует устойчивый рост промышленного сектора, усиливает диверсификацию экономики и привлекает значительные инвестиции в модернизацию предприятий и создание новых производств, передает BAQ.kz.

По итогам 2024 года объём промышленного производства в области превысил 3 трлн тенге. За 7 месяцев текущего года произведено продукции на 2,7 трлн тенге, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленность формирует более 40% региональной экономики. В области функционирует 941 производственное предприятие, из них 36 крупных, 67 средних и 838 малых.

Ключевым событием в промышленности стало начало масштабной модернизации "QARMET" после перехода в управление отечественного инвестора. До 2028 года планируется инвестировать 1,6 трлн тенге, в том числе 572,9 млрд тенге уже вложено в 2024 году. Выполнены капитальные ремонты доменных печей, заменены корпуса двух конвертеров, введён в эксплуатацию воздухонагреватель, продолжается обновление шахт. Это позволило нарастить объёмы: производство чугуна увеличилось на 6%, стали — на 6,6%, проката — на 4,3%, добыча угля — на 15%. Параллельно прорабатывается создание промышленного парка площадью 15 тыс. гектаров в Темиртау — для формирования металлургического кластера вокруг предприятия.

Активно развиваются инструменты поддержки инвесторов. На территории специальной экономической зоны "Сарыарка" зарегистрировано 24 участника. Общий объём инвестиций составил 211 млрд тенге, объём производства — 258 млрд тенге. Создано более 1300 постоянных рабочих мест. Индустриальная зона "Сарань" привлекла 472 млрд тенге инвестиций. Из 12 зарегистрированных участников 5 уже запустили производство, 7 находятся на стадии реализации. В этом году завершается строительство трёх малых промышленных зон для субъектов МСБ общей площадью 50 тыс. м².

Наряду с металлургией, в регионе развивается машиностроение и производство изделий из резины и пластмассы. За счёт выпуска автобусов, бытовой техники и автомобильных шин обеспечен рост в этих секторах. Например, в 2024 году произведено 1400 единиц автобусов и спецтехники, 131 тысяча единиц бытовой техники и 372 тысячи шин.

В целях системной работы с инвесторами действует региональный инвестиционный штаб, создан Центр обслуживания инвесторов. За каждым проектом закреплён персональный куратор из числа специалистов СПК "Сарыарка", УК "СЭЗ "Сарыарка" и "Kazakh Invest". Сформирован инвестиционный пул из 120 проектов до 2030 года на сумму 4,5 трлн тенге. В 2025 году планируется реализовать 29 инвестиционных проектов, в том числе 15 — в промышленности, общей стоимостью 173 млрд тенге. Среди них — локализационный центр по производству бытовой техники в Саранском индустриальном парке, а также производства металлических изделий в Караганде.

Значительное внимание уделяется и запуску новых производств. Уже введён в эксплуатацию завод горячего цинкования, начато производство телевизоров и стиральных машин Samsung. Продолжается восстановление предприятия по выпуску металлургического кремния "Тау-Кен Темир" — в мае была запущена одна из печей, в ноябре ожидается запуск второй. В этом году также планируется ввод производства алюминиевых радиаторов, прямошовных труб, кремнистых сплавов, а также завершение строительства ветроэлектростанции мощностью 150 МВт.

Ведётся геологоразведка для расширения минерально-сырьевой базы региона. Компании IG Global (США) и Yildirim Holding (Турция) проводят изыскания на перспективных участках. На месторождении Куйректыколь завершены геологоразведочные работы — прогнозные запасы редкоземельных металлов (церий, лантан, неодим, иттрий) составляют 28,2 млн тонн. Также выявлены перспективные участки по золоту, меди и вольфраму.

Развитие региона опирается не только на сырьевые ресурсы, но и на знания и технологии. Объём инновационной продукции превысил 124 млрд тенге, что составляет 25% от общего объёма её экспорта в стране. На НИОКР направлено 16,3 млрд тенге. В области действует Совет по науке и технологиям, открывается индустриальный технохаб "Картех", который будет предоставлять доступ к лабораториям, технологиям и сопровождать запуск промышленных стартапов. Для его работы в бюджете области предусмотрено поэтапное финансирование в 2025–2027 годах.

В рамках Года рабочих профессий налажено тесное сотрудничество с колледжами и университетами. В области работают 8 вузов и 52 колледжа, из которых 40 реализуют дуальное обучение. Ежегодно открываются новые специальности по запросу предприятий. В Саранском колледже, например, с 2023 года готовят специалистов для шинного производства. Также реализуются программы переподготовки и повышения квалификации, в том числе "Жұмыс тап" и WorldSkills.