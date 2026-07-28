«Инвестиции в детей – самый важный капитал»: НПК встретилась с педагогами

На встрече обсуждались вопросы повышения качества образования, поддержки учителей, развития человеческого капитала и роли молодежи в политике. Народная партия Казахстана провела встречу с руководителями организаций дошкольного образования, директорами частных школ и педагогами, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития системы образования, поддержки педагогов, укрепления человеческого капитала и пути решения актуальных проблем отрасли.

Фото: BAQ.kz/Макпал Орынбек

Председатель партии Нурсултан Шоканов подчеркнул, что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее страны. По его словам, главной ценностью для партии является создание условий, при которых дети смогут получать качественное образование и всесторонне развиваться.

«Для нас нет ничего важнее инвестиций в наших детей. Люди, которые сегодня стоят перед вами, уже сейчас, не имея никаких мандатов, работают ради развития системы образования. Мы хотим расширить их возможности, чтобы они могли еще эффективнее защищать интересы общества. Мы идем в Парламент не для того, чтобы увеличивать количество отчетов и бюрократии, а чтобы уделять больше внимания воспитанию детей и их будущему», – сказал Нурсултан Шоканов.

Фото: BAQ.kz/Макпал Орынбек

По его словам, в партийный список вошли учителя, юристы, представители медицинской сферы и известные общественные деятели. Он также отметил, что любые государственные инвестиции прежде всего должны служить интересам человека.

Фото: BAQ.kz/Макпал Орынбек

Кандидат в депутаты Курултая от партии Лаззат Сулеймен отметила, что в современных условиях особую значимость приобретают общественное согласие и открытый диалог.

«Сегодня в Казахстане формируется политика, основанная не на спорах, а на взаимопонимании и совместной работе. Именно поэтому Народная партия назвала свою программу "Программой реальных дел". Нам нужна молодежь с новым взглядом, которая добилась успеха собственным трудом. Она должна приходить в политику и вносить вклад в развитие страны. Настало время реализовывать конкретные предложения, направленные на решение проблем человека труда», – сказала Лаззат Сулеймен.

Фото: BAQ.kz/Макпал Орынбек

В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы сферы образования, предложения педагогов и механизмы их решения. Также было отмечено, что озвученные инициативы будут рассмотрены в рамках предвыборной программы партии.