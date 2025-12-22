Казахстан утвердил план развития электроэнергетики до 2035 года. Он предусматривает ввод более 26 ГВт новых мощностей, развитие ВИЭ и строительство новых базовых станций.

Какие проекты будут развиваться в дальнейшем и какие уже реализованы — подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Инвестиции в энергетику

Если в начале 2000-х годов страна вырабатывала около 51 млрд кВт·ч, то к 2024 году этот показатель вырос до 117 млрд кВт·ч. Рост обеспечили сразу несколько факторов: модернизация оборудования, расширение действующих площадок и ввод новых станций.

На данный моменте в Казахстане работает 237 электростанций. Из них 158 — объекты на возобновляемых источниках энергии.

На этом фоне установленная мощность энергосистемы достигла 25,4 ГВт. Это исторический максимум. Однако сам по себе рекорд мощности не означает автоматического решения всех проблем. Для энергетики критически важно, чтобы новые вводы сопровождались ремонтом и обновлением сетей и теплоисточников, иначе рост спроса будет снова упираться в аварийность и ограничения.

В связи с этим была запущена программа "Тариф в обмен на инвестиции". За один отопительный сезон количество технологических нарушений снизилось на 27%, а случаев несоблюдения температурного режима стало меньше в 3,3 раза.

В стране работают 37 ТЭЦ, и средний износ по ним снизился с 64% до 61%. Девять станций удалось вывести из красной зоны в жёлтую, ещё три — из жёлтой в зелёную.

В целом в 2025 году на ремонтную кампанию энергетической отрасли было выделено почти 400 млрд тенге.

Крупные проекты последних лет

Если говорить о базовой генерации, то один из ключевых проектов последних лет - расширение Экибастузской ГРЭС-2. В 2024 году было официально объявлено о подписании EPC-контракта на строительство энергоблоков №3 и №4 по 540 МВт, с плановыми вводами в 2028 и 2030 годах.

В тот же год были выполнены крупные модернизации на теплоисточниках: замена турбоагрегата №6 на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и котлоагрегата №8 на Жезказганской ТЭЦ (43 МВт).

Если смотреть на "зеленую" часть", то здесь тоже есть завершенные результаты. По итогам 2023 года было введено 16 объектов ВИЭ общей мощностью 495,57 МВт — основу составили ветровые станции, плюс небольшие ГЭС и солнечные объекты.

Суммарная мощность ВИЭ-проектов введенных в 2024 году составила 163,35 МВт.

Один из введённых в последние годы гидроэнергетических объектов - Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области. Станция мощностью 24,9 МВт была запущена в августе 2021 года. Проект обеспечивает дополнительную выработку электроэнергии в регионе и повышает устойчивость местного энергоснабжения за счёт собственной генерации.

Также проводится комплексная модернизация электросетей - построено более 2,4 тысяч км линий электропередачи и десятки подстанций. Реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая транзит "Север – Восток – Юг" и мероприятия по усилению западных сетей.

План развития электроэнергетики до 2035 года

План развития электроэнергетики до 2035 года включает несколько направлений.

Первый — базовая и маневренная генерация: модернизация существующих станций и запуск новых проектов, чтобы система могла уверенно проходить зимние пики.

Второй — ВИЭ, которые планируется наращивать, но так, чтобы энергосистема справлялась с их переменчивой выработкой.

Третий блок — магистральные сети, без которых новые мегаватты не дадут эффекта: энергию нужно передать в дефицитные зоны и снять "узкие места" по перетокам. Здесь важную роль играет KEGOC. Например, один из крупных проектов — объединение западной энергозоны с основной частью ЕЭС Казахстана через строительство ВЛ 500 кВ "Карабатан – Ульке" протяжённостью 604,3 км с завершением в декабре 2027 года. Финансирование — собственные и заёмные средства.

То есть, план до 2035 года — это попытка "собрать систему заново" в трех измерениях: добавить мощности, обновить изношенные станции и укрепить сети, чтобы электричество стабильно доходило до потребителей по всей стране при растущем спросе.

Энергетика - одна из ключевых отраслей страны: от ее устойчивой работы напрямую зависят промышленность, экономика, города и каждый дом. В энергетическом секторе Казахстана трудятся свыше 50 тысяч специалистов, поэтому развитие отрасли важно для рабочего рынка.