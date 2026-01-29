Инвестиции в коммерциализацию футбольных клубов превысили 55 млрд тенге
Инвестиции в коммерциализацию футбольных клубов Казахстана превысили 55 млрд тенге, сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на коллегии ведомства, передает BAQ.KZ.
"На сегодняшний день коммерциализированы семь футбольных клубов ("Кайсар", "Кызылжар", "Жеңіс", "Шахтер", "Актобе", "Елимай" и "Тараз"). Объем привлекаемых инвестиций составляет более 55 млрд тенге", - сказал вице-министр.
По его словам, также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по футбольным клубам "Окжетпес", "Тобыл", "Астана", "Атырау" и "Ертіс". При этом в ряде регионов работа продвигается недостаточно динамично:
"Вместе с тем, футбольные клубы "Ордабасы" (Шымкент), "Алтай" (ВКО), "Жетісу" (область Жетісу), "Каспий" (Мангистауская область), "Ұлытау" (область Ұлытау), "Тұран" (Туркестанская область) и "Жайық" (ЗКО) на сегодняшний день ведут соответствующую работу медленно.
Согласно поручению Президента, необходимо завершить эту работу до марта текущего года", - сказал вице-министр.
