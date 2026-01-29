В казахстанский туристической отрасли ежегодно наблюдается рост — в среднем около 30%. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов, передает BAQ.KZ.

"В целом в туристской сфере у нас очень благоприятный инвестиционный климат: инвесторы активно вкладывают, ежегодно наблюдается рост — в среднем около 30%", - сказал Байжанов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

В целом по его словам, инвестиции в отрасли составили 1 трлн 254 млрд тенге. Это на 32% больше, чем в предыдущем, 2024 году. В 2024 году было 948 млрд тенге, а в 2025 году — 1 трлн 254 млрд.

Со слов спикера, динамика по инвестициям остаётся положительной: госорган ежегодно совместно с акиматами формирует пул инвестиционных проектов, ведёт мониторинг и сопровождает их, а при возникновении проблемных вопросов оказывает оперативное содействие в их решении. В настоящее время в пуле насчитывается 328 проектов на сумму более 1 трлн тенге.