Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило колебания на мировых сырьевых рынках и повлияло на динамику акций крупнейших казахстанских компаний. На фоне геополитической напряженности цены на нефть демонстрируют рост, тогда как рынок урана перешел к коррекции. Это формирует для Казахстана одновременно благоприятные макроэкономические условия и повышенную неопределенность на финансовых рынках. Корреспондент BAQ.KZ выяснила подробности у финансовых аналитиков.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов отметил, что влияние конфликта формируется сразу через несколько каналов – цены на нефть, логистику, валютный курс, инфляцию и глобальный риск-аппетит инвесторов.

«В целом для казахстанских „голубых фишек“ формируется благоприятный фон, поскольку ключевым фактором выступает рост на сырье, оказывающий значительное влияние на макроэкономическую ситуацию внутри страны», – отметил эксперт.

Нефтегазовый сектор остается ключевым драйвером экономики: он формирует около 20% ВВП, обеспечивает более 30% доходов консолидированного бюджета и свыше половины экспорта. Рост цен на нефть улучшает торговый баланс, увеличивает приток валютной выручки и поддерживает курс тенге. На этом фоне выигрывают прежде всего компании сырьевого сектора за счет роста экспортных доходов и инвестиционной привлекательности.

Это уже отражается на рынке: акции «КазМунайГаза» выросли на 9,0%, «КазТрансОйла» – на 18,6%.

При этом эффект от текущей ситуации остается неравномерным. Давление испытывают отрасли, чувствительные к стоимости топлива и логистики, в том числе авиация. Дополнительным фактором выступает коррекция на рынке урана.

«Нефть дорожает на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, рисков перебоев поставок и ожиданий снижения глобального предложения, что формирует геополитическую премию за риск в ценах. В то же время рынок урана показывают небольшую коррекцию (–1,3% c начала обострения конфликта на Ближнем Востоке) после значительного роста в предыдущие годы. Давление на цены оказывают фиксация прибыли инвесторами, накопленные запасы у энергетических компаний, а также отсутствие краткосрочных драйверов резкого увеличения спроса», – пояснил аналитик.

Разная динамика уже отражается на котировках: бумаги «Казатомпрома» снизились на 0,5%. Несмотря на позитивный эффект от роста нефтяных цен, глобальная нестабильность усиливает давление на рынок.

«Мировая нестабильность в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке влияет на акции крупнейших казахстанских компаний через позитивное изменение макроэкономической конъюнктуры. Рост цен на нефть улучшает торговый баланс, увеличивает приток валютной выручки и поддерживает курс тенге, но также через ухудшение глобального риск–аппетита. В периоды роста неопределенности инвесторы, как правило, сокращают вложения в активы развивающихся рынков, что повышает волатильность и оказывает давление на котировки независимо от фундаментальных показателей», – отметил Досов.

На этом фоне на KASE фиксируется рост торговой активности.

«Это связано с ростом интереса инвесторов к акциям сырьевых компаний на фоне подорожания нефти. Усиление внешнего новостного фона повышает активность участников рынка и краткосрочную спекулятивную составляющую торгов», – добавил эксперт.

Он также отметил, что в периоды геополитической напряженности усиливаются ценовые колебания и растет неопределенность, что приводит к более резким движениям котировок даже при стабильных фундаментальных показателях компаний. Дополнительным фактором становится активность краткосрочных инвесторов, реагирующих на внешний новостной фон.

Бизнес-трекер Геннадий Ким подчеркнул двойственный характер происходящих процессов.

«Обострение ситуации на Ближнем Востоке обычно приводит к росту цен на нефть из-за рисков глобальных поставок. И для Казахстана это в целом позитивный фактор, поскольку значительная часть наших голубых фишек – это сырьевые компании, которые напрямую или косвенно зависят от цен на сырье. И в краткосрочной перспективе рост нефти в целом может поддержать акции нефтегазовых компаний и увеличить интерес инвесторов в целом к рынку Казахстана», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что реакция рынка остается смешанной: рост цен на сырье поддерживает экономику, однако глобальные риски усиливают осторожность инвесторов.

«При этом рынок урана живет по другой логике. После сильного роста в предыдущие годы сейчас там происходит коррекция цен. Связано это с тем, что многие инвесторы начинают фиксировать прибыль, собственно, здесь образуется некий баланс спроса и предложения на уран. Для Казахстана в то же время это означает такое разнонаправленное влияние», – пояснил Ким.

Глобальная нестабильность приводит к пересмотру инвестиционных стратегий.

«Тем временем, банки, финтехкомпании и другие организации в большей степени зависят от общего настроения инвесторов и состояния экономики. В условиях текущей турбулентности на мировых рынках акции казахстанских компаний могут двигаться более резко и демонстрировать повышенную волатильность по сравнению с периодами стабильности, когда отсутствуют серьезные геополитические потрясения», – подчеркнул эксперт.

Ким отметил, что в периоды глобальной неопределенности инвесторы становятся более осторожными: они снижают активность в спекулятивных вложениях и усиливают интерес к компаниям с устойчивыми денежными потоками и стабильной дивидендной политикой.

По его словам, на рынке KASE это выражается в более консервативной стратегии – инвесторы чаще удерживают долгосрочные позиции и отдают предпочтение наиболее стабильным компаниям. При этом локальные инвесторы в Казахстане ориентируются не только на мировую повестку, но и на фундаментальные показатели, такие как прибыль, дивидендная политика и устойчивость бизнеса.

Таким образом, несмотря на поддержку со стороны роста нефтяных цен, казахстанский рынок остается зависимым от внешней повестки и в ближайшей перспективе сохранит повышенную волатильность.