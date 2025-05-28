Инвестиционный доход ЕНПФ превысил 11,5 трлн тенге
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Накопленный чистый инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда с момента консолидации пенсионных активов достиг 11,59 трлн тенге. Такие данные представлены по состоянию на 1 мая 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
С учётом произведённых выплат доля инвестиционного дохода в общем объеме пенсионных накоплений казахстанцев составляет 39,8%. Это означает, что почти каждая вторая тенге на пенсионном счете — это результат инвестирования.
За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов, сформированных за счёт обязательных, профессиональных и добровольных взносов, составила 13,35% при годовой инфляции в 10,7%, что обеспечивает вкладчикам положительную реальную доходность. Доходность по обязательным пенсионным взносам работодателя составила 9,03%.
С начала работы накопительной пенсионной системы в 1998 году совокупная инвестиционная доходность составила 968,6%, при инфляции за этот же период — 875,1%.
В ЕНПФ подчёркивают, что инвестиционная стратегия фонда направлена на долгосрочный рост с защитой от инфляционных рисков. Доходность в краткосрочной перспективе может колебаться, однако в среднем по годам пенсионные активы стабильно приносят прибыль.
Кроме того, в Казахстане действует государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом инфляции. При наступлении права на выплаты в случае отрицательной доходности государство компенсирует вкладчику разницу.
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