Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана, а также протокол о внесении в него изменений и дополнений, передает BAQ.KZ.

Соглашение, подписанное 4 июля 2006 года, закрепляет право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства. В их числе санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база, расположенные в Иссык-Кульской области.

Документом продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов, за исключением спортивно-оздоровительной базы, до уровня трех- и четырехзвездочных отелей. Срок выполнения этих обязательств установлен в течение четырех лет - до конца 2029 года.

Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение предусматривает возможность привлечения инвесторов для исполнения обязательств Казахстана по модернизации курортных объектов. Ожидается, что это позволит ускорить реализацию проектов и обеспечить приведение инфраструктуры в соответствие с современными стандартами.