Инвесторов в Казахстане обяжут выделять минимум 30% инвестиций на зарплаты
Инновационный навигатор будет отслеживать, как инвесторы создают рабочие места.
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил о необходимости повышения ответственности инвесторов — как иностранных, так и отечественных — за выполнение своих встречных обязательств, особенно в части создания новых рабочих мест, передает BAQ.KZ.
Для качественного мониторинга этого процесса в Казахстане уже запущена система Инновационный навигатор проектов. Она отслеживает:
- количество создаваемых рабочих мест,
- их соответствие актуальным потребностям рынка труда,
- исполнение работодателями планов по трудоустройству.
Премьер-министр подчеркнул, что инвесторы обязаны не только выполнять обещания по числу вакансий, но и формировать фонд оплаты труда в размере не менее 30% от общего объема инвестиций.
"Необходимо повысить ответственность иностранных и отечественных инвесторов по выполнению встречных обязательств в части создания новых рабочих мест. Также следует соблюдать требование по формированию фонда оплаты труда не менее 30% от объема инвестиций", — заявил Бектенов.
В то же время в действующем навигаторе пока отображаются лишь крупные отраслевые проекты. Для полноценного контроля Премьер-министр поручил создать единую цифровую информационную систему, охватывающую:
- все проекты, реализуемые в стране,
- количество и квалификацию рабочих мест,
- условия труда,
- уровень заработной платы.
Новая система позволит в режиме реального времени отслеживать, насколько эффективно бизнес выполняет свои обязательства перед государством и обществом. Это шаг к более прозрачной, ответственной и устойчивой инвестиционной политике Казахстана.
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