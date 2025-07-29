Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил о необходимости повышения ответственности инвесторов — как иностранных, так и отечественных — за выполнение своих встречных обязательств, особенно в части создания новых рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Для качественного мониторинга этого процесса в Казахстане уже запущена система Инновационный навигатор проектов. Она отслеживает:

количество создаваемых рабочих мест,

их соответствие актуальным потребностям рынка труда,

исполнение работодателями планов по трудоустройству.

Премьер-министр подчеркнул, что инвесторы обязаны не только выполнять обещания по числу вакансий, но и формировать фонд оплаты труда в размере не менее 30% от общего объема инвестиций.

"Необходимо повысить ответственность иностранных и отечественных инвесторов по выполнению встречных обязательств в части создания новых рабочих мест. Также следует соблюдать требование по формированию фонда оплаты труда не менее 30% от объема инвестиций", — заявил Бектенов.

В то же время в действующем навигаторе пока отображаются лишь крупные отраслевые проекты. Для полноценного контроля Премьер-министр поручил создать единую цифровую информационную систему, охватывающую:

все проекты, реализуемые в стране,

количество и квалификацию рабочих мест,

условия труда,

уровень заработной платы.

Новая система позволит в режиме реального времени отслеживать, насколько эффективно бизнес выполняет свои обязательства перед государством и обществом. Это шаг к более прозрачной, ответственной и устойчивой инвестиционной политике Казахстана.