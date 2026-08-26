Инвесторы получили возможность напрямую обсудить проблемы с госорганами

В Павлодаре прошел форум по защите прав инвесторов, объединивший представителей бизнеса, государственных органов и инвестиционного сообщества.

Участники обсудили сопровождение инвестиционных проектов, устранение административных барьеров и меры по улучшению инвестиционного климата. Инвесторы смогли напрямую озвучить проблемные вопросы и получить ответы от представителей государственных органов.

В регионе реализуют 169 инвестпроектов

Павлодарская область остается одним из крупных инвестиционных регионов Казахстана. Сейчас здесь реализуется 169 инвестиционных проектов общей стоимостью 13,7 трлн тенге.

В рамках этих проектов планируется создать более 24 тысяч рабочих мест.

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы отметил, что государство стремится выявлять возможные проблемы еще до того, как они перерастут в споры.

Проблемы инвесторов решают на местах

На форуме представили основные инструменты защиты инвесторов: сопровождение проектов, прокурорский фильтр, цифровой мониторинг, работу Экспертного совета и механизм досудебного урегулирования инвестиционных споров.

За инвестиционными проектами закрепляются персональные прокуроры, которые сопровождают их на всех этапах реализации и помогают своевременно устранять административные барьеры.

С начала года в Павлодарской области удалось решить 30 проблемных вопросов инвесторов. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 673,8 млрд тенге, при этом предусмотрено создание более 4 тысяч рабочих мест.

Какие проекты реализуются

Одним из примеров стал проект ТОО «Кронос-Павлодар» в Аксу. Первый этап строительства молочно-товарной фермы на 1,9 тысячи голов КРС уже реализован. В проект вложено 13,7 млрд тенге, создано 120 рабочих мест. Производственная мощность предприятия составляет до 10 тысяч тонн продукции в год.

Еще один пример – ТОО «Кызылжар-Құс KZ», которое в 2024 году приобрело имущественный комплекс птицефабрики в Аксу более чем за 2 млрд тенге. После этого инвестор направил еще свыше 1 млрд тенге на восстановление и модернизацию производства.

В результате было создано более 200 рабочих мест, около 90% из них заняли жители региона.

По итогам форума участники договорились продолжить совместную работу по защите прав инвесторов, устранению административных барьеров и созданию условий для дальнейшего развития инвестиционных проектов в Павлодарской области.