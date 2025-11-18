Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провёл встречу с основателем и председателем правления турецкой компании "Iskefe Holding" Билялем Алкочем, на которой обсудили реализацию проекта по строительству завода по производству пищевого желатина в Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Инвестиционный проект реализуется дочерней компанией "Halavet KZ" на территории индустриальной зоны "Алматы". Объем вложений составляет 22,5 млрд тенге с созданием 185 рабочих мест. Мощность предприятия — 7 тыс. тонн желатина в год. Производство будет осуществляться по полному циклу переработки кожевенного сырья крупного рогатого скота, включая выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и строительство собственных очистных сооружений в соответствии с экологическими стандартами Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущие этапы реализации проекта, вопросы земельного обеспечения, подключения инженерной инфраструктуры, а также меры государственной поддержки в рамках модельного инвестиционного контракта, заключённого с Министерством иностранных дел.

Габидулла Оспанкулов отметил стратегическое значение проекта для экономики страны.

"Проект “Halavet KZ” создаёт новый сегмент перерабатывающей промышленности – от животноводства до выпуска готовой продукции, востребованной на мировом рынке. Реализация таких инициатив повышает добавленную стоимость отечественного сырья и укрепляет позиции Казахстана как производственного центра региона", – подчеркнул он.

Стороны договорились продолжить сотрудничество для решения организационно-технических вопросов и успешного запуска предприятия в установленные сроки.