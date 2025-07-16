Иордания заинтересовалась казахстанской говядиной и бараниной
Казахстанское мясо набирает спрос за рубежом
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В Министерстве сельского хозяйства РК прошла встреча представителей Комитета ветеринарного контроля и надзора с делегацией ветеринарной службы Королевства Иордания, передаёт BAQ.KZ.
Основной темой переговоров стали вопросы организации экспорта казахстанской говядины, баранины и живого скота на рынок Иордании.
Казахстанская сторона представила информацию о национальной системе ветеринарного контроля, включая процедуры прослеживаемости, сертификации и меры биобезопасности, обеспечивающие высокое качество и безопасность продукции.
На сегодняшний день шесть казахстанских предприятий готовы к экспорту мясной продукции и живого скота в Иорданию. Стороны обсудили порядок согласования ветеринарных сертификатов и определили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в аграрной сфере.
Отметим, что Казахстан ежегодно увеличивает объемы производства и экспорта мясной продукции.
В 2024 году за рубеж было поставлено более 30 тысяч тонн говядины и баранины, включая страны Ближнего Востока. Качество продукции подтверждено международными стандартами и статусами Всемирной организации здоровья животных (WOAH).
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