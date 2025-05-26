В первом квартале 2025 года ипотечное кредитование в Казахстане заметно замедлилось, тогда как спрос на автокредиты продолжает уверенно расти. Такие данные озвучил директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев, передаёт BAQ.KZ.

Снижение интереса к ипотечным займам эксперты связывают с задержкой выплат государственной премии по жилищно-сберегательным вкладам. Из-за этого многие заемщики откладывали подачу заявок, что отразилось на общем снижении активности. Так, количество ипотечных заявок выросло на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, но при этом средний размер кредита снизился на 7%, составив 16,6 млн тенге. Одобрение заявок также сократилось — коэффициент одобрения упал на 7 процентных пунктов и составил 24%.

В противоположность этому, автокредитование демонстрирует устойчивый рост. Количество заявок на автокредиты увеличилось на 13%, а средний размер кредита вырос на 11%, достигнув 7,9 млн тенге. Положительную динамику поддерживают партнерские программы с автосалонами, которые частично субсидируют кредиты, делая их более доступными для населения. При этом коэффициент одобрения автокредитов снизился лишь незначительно — на 2 пункта и составил 16%.

Также отмечается рост спроса на потребительские кредиты под залог, чему способствовало снижение ставок и отмена комиссий рядом банков. Количество таких заявок увеличилось на 25%, а средний размер кредита вырос на 9%, достигнув 12,8 млн тенге.

Эксперты Национального банка прогнозируют дальнейший рост спроса на автокредиты и умеренное увеличение ипотечного кредитования во втором квартале 2025 года, однако ожидается снижение активности по беззалоговым потребительским займам.

Таким образом, рынок кредитования Казахстана демонстрирует тенденцию смещения приоритетов: пока ипотека переживает временный спад, автокредиты становятся все более популярным инструментом финансирования для граждан.