Ипотека в Казахстане может подешеветь: что изменится для заемщиков
Согласно новому подходу, чем выше размер первоначального взноса, тем ниже может быть процентная ставка по ипотеке.
В Казахстане рассматривается вопрос снижения годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.
В этой связи может возникнуть вопрос: будут ли пересмотрены условия по уже действующим ипотечным кредитам в случае принятия новых правил.
По словам заместителя главы агентства, предлагается внедрить дифференцированный подход в зависимости от размера первоначального взноса: чем выше первый взнос, тем ниже будет процентная ставка. Это связано с тем, что риски по таким займам также снижаются. Один из рассматриваемых вариантов - 20%.
"Какой именно будет ставка, пока обсуждается. Данный подход будет применяться только к новым кредитам. После вступления в силу новой годовой эффективной ставки вознаграждения банки будут обязаны выдавать кредиты уже по этой новой ставке", - пояснил Олжас Кизатов в кулуарах Сенат Парламента Республики Казахстан.
Кроме того, у казахстанцев сохраняется право обращаться в банки по вопросам рефинансирования.
