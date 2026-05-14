Ипотека в Казахстане может подешеветь: что изменится для заемщиков

В Казахстане рассматривается вопрос снижения годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

В этой связи может возникнуть вопрос: будут ли пересмотрены условия по уже действующим ипотечным кредитам в случае принятия новых правил.

По словам заместителя главы агентства, предлагается внедрить дифференцированный подход в зависимости от размера первоначального взноса: чем выше первый взнос, тем ниже будет процентная ставка. Это связано с тем, что риски по таким займам также снижаются. Один из рассматриваемых вариантов - 20%.

"Какой именно будет ставка, пока обсуждается. Данный подход будет применяться только к новым кредитам. После вступления в силу новой годовой эффективной ставки вознаграждения банки будут обязаны выдавать кредиты уже по этой новой ставке", - пояснил Олжас Кизатов в кулуарах Сенат Парламента Республики Казахстан.

Кроме того, у казахстанцев сохраняется право обращаться в банки по вопросам рефинансирования.

