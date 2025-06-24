Королевство Бахрейн неожиданно приостановило всю аэронавигацию над своей территорией, передает BAQ.KZ. Как сообщает государственное агентство BNA со ссылкой на Министерство транспорта и телекоммуникаций страны, это решение принято "в качестве меры предосторожности" на фоне "последних региональных событий".

В заявлении уточняется, что специалисты по гражданской авиации продолжают мониторинг ситуации в тесной координации с международными партнерами. Воздушное пространство страны будет закрыто до особого распоряжения.

Тем временем в столице Бахрейна - Манаме - были зафиксированы звуки сирен воздушной тревоги. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул № 3" со ссылкой на очевидцев. Информацию подтверждает и The New York Times, указывая, что сирены звучали в разных районах города, а Министерство внутренних дел призвало граждан сохранять спокойствие и "направиться в ближайшее безопасное место".

Манама — не просто политический и экономический центр страны. Здесь также размещается штаб-квартира Пятого флота ВМС США - стратегически важное подразделение, контролирующее обстановку в Персидском заливе.

Напомним, напряжённость в регионе резко возросла после сообщений об ударах по американским военным объектам. В СМИ уже появилась информация о возможной атаке со стороны Ирана - хотя официального подтверждения пока нет, регион охватила паника.