Иран и Оман обсуждают введение пошлин за проход через Ормузский пролив

Иран и Оман ведут переговоры о создании постоянной системы взимания платы за судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Ирана во Франции.

По словам дипломата, обе страны намерены совместно обеспечивать безопасность и эффективное управление движением судов в проливе. Он отметил, что поддержание такой инфраструктуры требует значительных затрат, поэтому государства и компании, использующие маршрут, должны участвовать в их покрытии.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом, а ситуация вокруг него в последние месяцы остаётся напряжённой.

Напомним, ранее между Ираном, США и их союзниками произошёл вооружённый конфликт, сопровождавшийся взаимными ударами. После этого стороны договорились о временном прекращении огня, однако переговоры по урегулированию ситуации существенных результатов не принесли.

На фоне кризиса США объявили о мерах давления в отношении Ирана, включая ограничения, связанные с морскими перевозками. В ответ Тегеран заявлял о возможности ограничения прохода через Ормузский пролив, что вызвало обеспокоенность на мировых энергетических рынках.