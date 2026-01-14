Иран обратился в ООН с требованием остановить подрывную деятельность США и Израиля
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Исламская Республика Иран официально обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием пресечь подрывную деятельность со стороны США и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Письмо об этом направил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману, информирует ТАСС.
В документе подчеркнуто, что Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и Израиля немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и соблюдать обязательства по международному праву.
В письме указано, что Тегеран призывает Совет Безопасности ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США.
Кроме того, как отмечено в послании, Тегеран призывает Совбез "предостеречь США от любых просчетов, которые могут привести к совершению военных актов агрессии против Исламской Республики Иран".
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый задержан
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат