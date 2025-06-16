Представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи заявил, что страна не собирается отступать от выбранного курса и продолжит боевые действия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Iran International.

"Мы начали решительный бой - и с полной силой продолжим его", - подчеркнул Багаи.

Он также резко высказался в адрес международных призывов к сдержанности: