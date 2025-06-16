Иран официально подтвердил курс на военные действия
Иран отказывается от сдержанности.
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
114Фото: AP Photo - Vahid Salemi
Представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи заявил, что страна не собирается отступать от выбранного курса и продолжит боевые действия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Iran International.
"Мы начали решительный бой - и с полной силой продолжим его", - подчеркнул Багаи.
Он также резко высказался в адрес международных призывов к сдержанности:
"Двусмысленные заявления с призывами к Ирану сохранять спокойствие - не что иное, как чушь", - заявил дипломат.