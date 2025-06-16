  • 16 Июня, 17:01
  • BAIGENEWS

Иран официально подтвердил курс на военные действия

Иран отказывается от сдержанности.

Сегодня, 15:34
АВТОР
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AP Photo - Vahid Salemi Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: AP Photo - Vahid Salemi

Представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи заявил, что страна не собирается отступать от выбранного курса и продолжит боевые действия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Iran International.

"Мы начали решительный бой - и с полной силой продолжим его", - подчеркнул Багаи.

Он также резко высказался в адрес международных призывов к сдержанности:

"Двусмысленные заявления с призывами к Ирану сохранять спокойствие - не что иное, как чушь", - заявил дипломат.

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