Иран остановил движение танкеров через Ормузский пролив

АВТОР
Иран начинает блокаду Ормузского пролива. Движение танкеров остановлено, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ. 

Напомним, что через пролив проходит 20% мирового экспорта нефти, что автоматически поднимет цены на нефть.

