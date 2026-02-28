\u0418\u0440\u0430\u043d \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u0443 \u041e\u0440\u043c\u0443\u0437\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430. \u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0430\u043d\u043a\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 BAQ.KZ \u0441\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0438\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418.\u0026nbsp;\r\n\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0438\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 20% \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044c.