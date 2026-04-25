  • Иран предупредил о последствиях ограничений на экспорт нефти

Страна продолжает поставлять нефть за рубеж.

Сегодня 2026, 03:36
Фото: Istockphoto

Иран предупредил, что может повлиять на экспорт нефти в регионе Ближнего Востока, если сам столкнется с ограничениями, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил вице-президент страны Исмаил Сегаб Исфахани, Тегеран не позволит другим странам свободно экспортировать нефть, если ему самому не дадут этого делать.

В то же время представитель парламентской комиссии по нацбезопасности Али Хезриан отметил, что Иран продолжает поставлять нефть за рубеж, несмотря на морскую блокаду со стороны США.

По его словам, объемы экспорта даже выросли по сравнению с периодом до начала конфликта.

Таким образом, Иран подчеркивает, что не только сохраняет экспорт нефти, но и готов реагировать, если давление на его энергетический сектор усилится.

