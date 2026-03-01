Иран пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает BAQ.KZ.

Об этом написал командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави на своей странице в социальной сети X.

Комментируя удары США и Израиля, М.Мусави заявил, что Иран уже сталкивался с подобными провокациями.

"Сотрудники промышленных предприятий, связанных с США и Израилем, должны немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы не подвергать свою жизнь опасности", - написал он.

Самое читаемое

