Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает BAQ.KZ.

Об этом написал командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави на своей странице в социальной сети X.

Комментируя удары США и Израиля, М.Мусави заявил, что Иран уже сталкивался с подобными провокациями.