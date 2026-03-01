Иран пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам
Сегодня 2026, 00:21
Фото: Report
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает BAQ.KZ.
Об этом написал командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави на своей странице в социальной сети X.
Комментируя удары США и Израиля, М.Мусави заявил, что Иран уже сталкивался с подобными провокациями.
"Сотрудники промышленных предприятий, связанных с США и Израилем, должны немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы не подвергать свою жизнь опасности", - написал он.
Самое читаемое