Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана
Тем самым, иранские власти хотят избежать возобновления санкций ООН.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иранские власти готовы пойти на сокращение уровня обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций ООН и снизить напряжённость в отношениях с Западом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
По данным иранских официальных лиц, новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани возглавил усилия по убеждению руководства Исламской республики снизить обогащение урана с 60 до 20 процентов. Такой шаг, по его мнению, поможет предотвратить дальнейшие атаки со стороны Израиля и США и снизить риск новой войны.
Отмечается, что реформистское правительство недавно избранного президента Масуда Пезешкиана оказывает давление на силовые структуры, настаивая на сворачивании части ядерной программы.
При этом у инициативы Лариджани есть противники - в частности, сопротивление оказывает Корпус стражей исламской революции. Несмотря на это, в иранском руководстве обсуждается возможность уступок и восстановления диалога с западными странами.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- В Уральске полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам
- ЧП в аэропорту Актау: пассажирка с младенцем сообщила о бомбе на борту
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб
- Штормовое предупреждение объявили на 24 августа в Казахстане