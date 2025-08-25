Иранские власти готовы пойти на сокращение уровня обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций ООН и снизить напряжённость в отношениях с Западом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным иранских официальных лиц, новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани возглавил усилия по убеждению руководства Исламской республики снизить обогащение урана с 60 до 20 процентов. Такой шаг, по его мнению, поможет предотвратить дальнейшие атаки со стороны Израиля и США и снизить риск новой войны.

Отмечается, что реформистское правительство недавно избранного президента Масуда Пезешкиана оказывает давление на силовые структуры, настаивая на сворачивании части ядерной программы.

При этом у инициативы Лариджани есть противники - в частности, сопротивление оказывает Корпус стражей исламской революции. Несмотря на это, в иранском руководстве обсуждается возможность уступок и восстановления диалога с западными странами.