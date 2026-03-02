Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении удара по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении иранской стороны, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным КСИР, атака была совершена утром в рамках ответных действий на продолжающуюся эскалацию конфликта в регионе.

«Иран нанес удар по офису Нетаньяху сегодня утром. Его судьба остается неизвестной», — говорится в сообщении.

Официальных подтверждений этой информации со стороны израильских властей на момент публикации не поступало.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран заявил о серии ракетных ударов по объектам противников, что привело к резкому росту напряженности на Ближнем Востоке.