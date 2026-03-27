Иран заявил о готовности мобилизовать более миллиона бойцов в случае вторжения США
В стране фиксируется рост числа добровольцев в армию и КСИР.
В Иран заявили о готовности развернуть более одного миллиона бойцов в случае возможного наземного вторжения со стороны США, передает BAQ.kz со ссылкой на Tаsnim.
Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, в стране наблюдается значительный рост числа желающих вступить в вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции.
По данным собеседника агентства, к потенциальным боевым действиям готовы не только профессиональные военнослужащие, но и представители молодежи.
Источник также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива, отметив, что Иран готов к различным сценариям развития событий.
«США хотят открыть Ормузский пролив, прибегнув к саморазрушительным методам. Мы готовы как к реализации их стратегии, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым», - говорится в заявлении.
Ранее в СМИ сообщали, что США могут резко усилить своё военное присутствие на Ближнем Востоке. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в регион ещё как минимум 10 тысяч боевых военнослужащих.
