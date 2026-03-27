США могут резко усилить своё военное присутствие на Ближнем Востоке. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в регион ещё как минимум 10 тысяч боевых военнослужащих, передает BAQ.kz со ссылкой на Axios.

По данным американских источников, решение может быть принято уже в ближайшие дни, а сама переброска станет одним из самых заметных шагов Вашингтона в нынешнем обострении вокруг Ирана.

Если это решение будет утверждено, число американских боевых подразделений в регионе значительно вырастет. На этом фоне всё чаще звучат оценки, что США уже не просто демонстрируют силу, а фактически готовят почву для возможной крупной военной операции. Речь идёт не только о дополнительной защите американских объектов и союзников, но и о сценариях более жёсткого вмешательства.

Ситуация особенно напряжённая на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Вашингтон якобы пытается договориться с Ираном о неком соглашении, которое могло бы остановить дальнейшую эскалацию. Однако, как сообщается, иранская сторона пока не дала согласия на встречу высокого уровня с США и относится к таким дипломатическим сигналам с большим недоверием, подозревая, что за переговорами может скрываться подготовка к силовому давлению.

По информации американских СМИ, Пентагон уже просчитывает несколько вариантов дальнейших действий, включая максимально жёсткий сценарий – массированную воздушную кампанию и возможное применение сухопутных сил. Окончательного решения пока нет, но в Вашингтоне, судя по утечкам, хотят быть готовы к быстрому переходу от дипломатии к военному сценарию, если переговоры не дадут результата.

Военное усиление уже фактически началось. В регион ожидается прибытие новых подразделений, в том числе истребительных эскадрилий, морской пехоты и дополнительных сухопутных сил. Также сообщается о переброске командного элемента 82-й воздушно-десантной дивизии США вместе с пехотной бригадой численностью в несколько тысяч человек. Всё это указывает на то, что Вашингтон готовится не к символическому присутствию, а к серьёзному развитию событий.

Ранее сообщалось, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана приостановлены на 10 дней.