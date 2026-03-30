Иранский ядерный завод получил значительные разрушения

Он больше не функционирует.

Сегодня 2026, 04:27
Сегодня 2026, 04:27
Фото: Istockphoto

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что завод по производству тяжёлой воды в иранском Хондабе получил серьёзные повреждения, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

«На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует», – говорится в публикации в соцсети X.

