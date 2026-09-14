Иранское судно атаковали у Ормузского пролива: переговоры стран региона отложены

Иранское грузовое судно подверглось атаке у острова Кешм в Ормузском проливе. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. На фоне инцидента Иран и Оман отложили встречу министров иностранных дел стран региона, посвященную судоходству в проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Иранское агентство IRNA со ссылкой на губернатора Кешма заявило, что за атакой стоит «террористический противник». Кто нанес удар, официально не установлено.

Президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста о возможной причастности США к атаке ответил, что не хочет это комментировать.

Остров Кешм расположен примерно в 22 км от портового города Бендер-Аббас и имеет большое значение для контроля Ирана над Ормузским проливом.

За несколько часов до удара президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не намерена капитулировать под давлением.

Встречу по Ормузскому проливу перенесли

Иран ранее сообщил, что в понедельник в Омане должна пройти встреча глав МИД стран региона. На ней планировалось обсудить договоренности Тегерана и Маската по управлению судоходством в Ормузском проливе.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди позднее сообщил, что встречу перенесли ради достижения согласия между участниками.

Иранская сторона заявила, что решение принято по просьбе нескольких стран региона.

По данным AP, Саудовская Аравия предложила внести изменения в соглашение Ирана и Омана. Эр-Рияд опасается, что новые правила могут иметь долгосрочные последствия для других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

До переноса встречи участие публично подтвердил только Ирак. Бахрейн сообщил, что не будет присутствовать из-за отсутствия дипломатических отношений с Тегераном.

Судоходство в проливе остается ограниченным

Коммерческое судоходство через Ормузский пролив остается на низком уровне на фоне продолжающихся атак.

Британская служба UK Maritime Trade Operations в воскресенье сообщила о судне, пораженном снарядом при проходе через пролив. На борту начался сильный пожар, местные власти проводили эвакуацию. Неясно, идет ли речь о том же иранском судне.

Иран ранее заявлял о намерении взимать плату с судов за проход. По предложенной схеме движение в Персидский залив должно проходить через иранские воды, а выход частично через воды Ирана и Омана.

Дополнительное давление на судоходство возникло после обострения в районе Баб-эль-Мандебского пролива. На прошлой неделе поддерживаемые Ираном хуситы захватили остров в этом районе, который остается одним из маршрутов, альтернативных Ормузскому проливу.