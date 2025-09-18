В 2025-2026 учебном году в 20 школах АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" стартует внедрение инновационной платформы персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта — Beyim.ai, передает BAQ.KZ.

Платформа Beyim.ai разработана командой IT-специалистов ТОО "BeyimTech" при активном участии педагогов НИШ, что позволило создать уникальный продукт, идеально адаптированный к нуждам современного школьника. Доступная как в веб-версии, так и в мобильном приложении, она уже сегодня обещает перевернуть представление о традиционном учебном процессе.

Одной из ключевых особенностей Beyim.ai является микрообучение, представленное в формате ленточного потока информации, что значительно повышает удобство восприятия и усвоения материала. Искусственный интеллект выступает в роли персонального учителя, формируя индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика с учётом его стиля и темпа освоения материала.

Платформа предлагает адаптацию учебных материалов под визуальные и аудиальные предпочтения школьников, а также обеспечивает глубокий мониторинг прогресса и даёт учителям возможность оперативно корректировать методы преподавания.

"Beyim.ai — это не просто инструмент, это новая философия обучения, ориентированная на каждого ученика, — отмечают разработчики. — Мы стремимся сделать образование более доступным, гибким и эффективным, а также стимулировать профессиональный рост учителей через применение современных технологий".

Пилотное внедрение платформы охватит предметы естественно-математического цикла в 7-9 классах, что позволит собрать ценный опыт для дальнейшего расширения использования ИИ в образовательных процессах по всей стране.