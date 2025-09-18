Искусственный интеллект изменит учебу в Назарбаев Интеллектуальных школах
Запускается платформы Beyim.ai.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025-2026 учебном году в 20 школах АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" стартует внедрение инновационной платформы персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта — Beyim.ai, передает BAQ.KZ.
Платформа Beyim.ai разработана командой IT-специалистов ТОО "BeyimTech" при активном участии педагогов НИШ, что позволило создать уникальный продукт, идеально адаптированный к нуждам современного школьника. Доступная как в веб-версии, так и в мобильном приложении, она уже сегодня обещает перевернуть представление о традиционном учебном процессе.
Одной из ключевых особенностей Beyim.ai является микрообучение, представленное в формате ленточного потока информации, что значительно повышает удобство восприятия и усвоения материала. Искусственный интеллект выступает в роли персонального учителя, формируя индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика с учётом его стиля и темпа освоения материала.
Платформа предлагает адаптацию учебных материалов под визуальные и аудиальные предпочтения школьников, а также обеспечивает глубокий мониторинг прогресса и даёт учителям возможность оперативно корректировать методы преподавания.
"Beyim.ai — это не просто инструмент, это новая философия обучения, ориентированная на каждого ученика, — отмечают разработчики. — Мы стремимся сделать образование более доступным, гибким и эффективным, а также стимулировать профессиональный рост учителей через применение современных технологий".
Пилотное внедрение платформы охватит предметы естественно-математического цикла в 7-9 классах, что позволит собрать ценный опыт для дальнейшего расширения использования ИИ в образовательных процессах по всей стране.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов