В Казахстане внедряют решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают врачам быстрее и точнее выявлять серьёзные заболевания. Технологии уже применяются для диагностики инсульта, онкологии и стоматологических заболеваний, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

ИИ помогает быстрее выявлять инсульт

Одним из направлений стала диагностика инсульта. В девяти инсультных центрах страны уже используется система автоматизированной диагностики Cerebra.

Технология помогает быстрее обнаруживать признаки инсульта на ранних стадиях. Это позволяет врачам оперативно принимать решения и своевременно начинать лечение.

По данным министерства, благодаря внедрению системы применение тромболитической терапии увеличилось на 40%. В 2026 году систему планируют внедрить уже в 33 инсультных центрах.

Технологии помогают выявлять рак

Искусственный интеллект также начали применять в онкологической службе. Решения, разработанные компанией WDSoft, используются для анализа радиологических изображений.

Система помогает выявлять рак молочной железы и лёгких на ранних стадиях.

Благодаря использованию ИИ выявляемость онкологических заболеваний выросла на 32%, а время диагностики сократилось с 40 до 10 минут.

Сейчас проект работает в 190 медицинских организациях в 12 регионах страны, и его планируют расширять.

ИИ в стоматологии

Цифровые технологии начали применять и в стоматологии. Система Aidentis автоматически анализирует рентгеновские снимки, выявляет возможные патологии и формирует рекомендации по лечению.

По данным Минздрава, благодаря этой технологии время анализа изображений сократилось с одного часа до одной минуты.

Что дальше

Все решения на основе искусственного интеллекта планируют интегрировать в Единое хранилище медицинских данных.

Это позволит объединить медицинские информационные системы, повысить эффективность управления здравоохранением и создать основу для дальнейшего развития цифровой медицины в Казахстане.