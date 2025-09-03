Искусственный интеллект ускоряет диагностику дорог в Казахстане
В Казахстане для диагностики автомобильных дорог внедрена система SRDS (Smart Roads Diagnostics System), разработанная и запатентованная Национальным центром качества дорожных активов, передает BAQ.KZ.
Благодаря технологиям искусственного интеллекта время обработки данных сократилось с четырёх дней до четырёх часов на каждые 100 км. SRDS с помощью компьютерного зрения автоматически определяет дефекты покрытия — трещины, выбоины, колейность, фиксирует их размеры и протяжённость.
Обследование проводится передвижными лабораториями с видеокамерами, датчиками и GPS-навигацией. Ежегодно с применением ИИ проверяется до 15 тысяч км республиканских и около 5 тысяч км местных дорог.
Результаты ложатся в основу решений о ремонте и реконструкции, позволяют быстрее выявлять проблемные участки и повышать безопасность движения. Это обеспечивает эффективное планирование ремонтов и рациональное использование бюджета.
