Искусственный интеллект вместо бюрократии: что предложил Багдат Мусин

Цифровизация и искусственный интеллект должны стать ключевыми инструментами реализации предвыборной программы партии «Әділет». Об этом на III внеочередном съезде заявил председатель Правления АО «Казахтелеком», член партии «Әділет» Багдат Мусин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, цифровые технологии должны быть интегрированы во все направления программы партии – от совершенствования государственного управления до повышения качества государственных услуг и развития регионов.

«Цифровизация должна проходить через все разделы нашей программы. Искусственный интеллект станет одним из основных инструментов достижения поставленных целей», – отметил Мусин.

Он подчеркнул, что одним из главных условий повышения эффективности государственных институтов является сокращение бюрократических процедур, снижение влияния человеческого фактора и предупреждение коррупционных рисков за счет внедрения цифровых решений.

В качестве примера Мусин привел цифровизацию регистрации автомобилей, отметив, что сегодня многие процедуры, которые ранее требовали личного посещения государственных органов и занимали значительное время, можно выполнить в течение нескольких минут с помощью смартфона.

По его мнению, аналогичный подход необходимо последовательно внедрять и в других сферах. Это позволит сделать государственные процессы более прозрачными, доступными и ориентированными на потребности граждан.

Отдельное внимание в своем выступлении Багдат Мусин уделил развитию технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что такие решения могут использоваться для анализа обращений граждан, выявления актуальных проблем регионов и повышения эффективности принимаемых управленческих решений.

Кроме того, спикер назвал важными задачами дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, расширение доступа к интернету в сельской местности, обучение граждан современным цифровым навыкам и укрепление технологической независимости Казахстана.