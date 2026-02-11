Бауыржан Исламхан близок к переходу в "Астану", несмотря на более выгодное финансовое предложение от другого клуба КПЛ, сообщает BAQ.kz.

Бывший капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в ближайшее время может официально стать игроком столичной "Астаны". Как сообщает корреспондент Vesti.kz, полузащитник готов согласиться на менее выгодные личные условия ради возвращения в клуб.

Ранее стало известно, что Исламхан уже прибыл в расположение "Астаны", которая проводит учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. При этом контракт между сторонами пока не подписан.

По информации источника, футболист склоняется к переходу в "Астану" по нескольким причинам. В частности, он хочет отблагодарить клуб за поддержку, оказанную в прошлом году, ему комфортно жить и работать в столице, а также он считает, что амбиции и история команды позволяют рассчитывать на борьбу за медали чемпионата и участие в еврокубках.

При этом у Исламхана есть предложение от другого клуба Казахстанской премьер-лиги, которое значительно превосходит условия "Астаны" в финансовом плане. Однако из-за сложной экономической ситуации столичный клуб готов предложить полузащитнику лишь скромный контракт.

Отметим, что в прошлом сезоне Исламхан уже находился в составе "Астаны", но не провел ни одного официального матча. Ранее он также выступал за столичный клуб в сезоне 2013 года. В разное время футболист защищал цвета "Тараза", "Кубани", "Кайрата", "Аль-Айна" и "Ордабасы". За национальную сборную Казахстана Исламхан сыграл 56 матчей и забил четыре мяча.

Тем временем "Астана" продолжает подготовку к сезону в ОАЭ. В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе столичный клуб сыграл вничью с московским "Спартаком" — 1:1. Москвичи открыли счет на 10-й минуте после гола Александера Джику, а "Астана" отыгралась на 71-й минуте усилиями хорвата Карло Бартолеца.

Следующий контрольный матч "Астана" проведет 13 февраля против китайского клуба "Чженцзянь Профешнл", а завершит сборы встречей с самаркандским "Динамо" 16 февраля.